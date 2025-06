Mangia in luoghi scoscesi nei cruciverba: la soluzione è Capra

Home / Soluzioni Cruciverba / Mangia in luoghi scoscesi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mangia in luoghi scoscesi' è 'Capra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPRA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Capra? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Capra.

Perché la soluzione è Capra? Capra è un animale noto per la sua agilità su terreni scoscesi e impervi, come le montagne. Il termine richiama l’immagine di un mammifero che si arrampica con facilità su pareti rocciose difficili, simbolo di adattabilità e resistenza. In senso figurato, rappresenta anche una persona testarda o un po’ ingenua. Una scelta azzeccata per chi si trova in luoghi impervi!

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Luoghi scoscesi e dirupatiLuoghi scoscesi e pericolosi burroniLuoghi scoscesi con caduta d acquaMangia con il nasoLuoghi in cui non mancano gli ammalati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Mangia in luoghi scoscesi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

P Padova

R Roma

A Ancona

R I T R A I O G M I A G O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAGGIORITARIO" MAGGIORITARIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.