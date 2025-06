Lambiccarsi il cervello nei cruciverba: la soluzione è Arrovellarsi

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lambiccarsi il cervello' è 'Arrovellarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARROVELLARSI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Arrovellarsi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Arrovellarsi.

Perché la soluzione è Arrovellarsi? Lambiccarsi il cervello significa impegnarsi intensamente nel cercare di risolvere un problema complesso o trovare una soluzione difficile. La parola corretta, arrovellarsi, esprime proprio questa fatica mentale, quando si pensa senza sosta, spesso in modo ossessivo. È un modo colorito per descrivere quei momenti in cui la testa sembra girare su se stessa, alla ricerca di una via d'uscita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fatte proprie dal cervelloLa parte del cervello collegata al nervo otticoUna madre nel cervelloLa sostanza del cervelloContiene poco cervello

A Ancona

R Roma

R Roma

O Otranto

V Venezia

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

