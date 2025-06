La risposta a mille grazie nei cruciverba: la soluzione è Prego

PREGO

Curiosità e Significato... La parola Prego è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Prego.

Perché la soluzione è Prego? Pregare è un termine italiano che esprime cortesia e disponibilità, come quando si dice Prego dopo un ringraziamento. È un modo gentile per invitare qualcuno a procedere o a sentirsi libero di fare qualcosa, dimostrando rispetto e attenzione. In situazioni quotidiane, usare Prego rende le conversazioni più cordiali e rafforza i rapporti tra le persone.

