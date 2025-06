La occupano i giocatori di riserva nei cruciverba: la soluzione è Panchina

Home / Soluzioni Cruciverba / La occupano i giocatori di riserva

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La occupano i giocatori di riserva' è 'Panchina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANCHINA

Curiosità e Significato... La soluzione Panchina di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Panchina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Panchina? La parola panchina si riferisce al luogo dove i giocatori di riserva, ovvero quelli non in campo, aspettano pronti a entrare durante una partita. È anche il termine usato per indicare il ruolo di allenatore o dirigente all’interno di uno staff sportivo. La panchina rappresenta quindi il supporto fondamentale per la squadra, anche se non sempre visibile sul campo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ha squadre di sei giocatoriLi occupano i candidati elettiSi occupano professionalmente di casi umaniUna protesta in cui si occupano spazi pubbliciLi occupano i viaggiatori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "La occupano i giocatori di riserva"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

N Napoli

C Como

H Hotel

I Imola

N Napoli

A Ancona

A I L G L E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GALILEO" GALILEO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.