SMIELATURA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Smielatura? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Smielatura.

Perché la soluzione è Smielatura? Smielatura indica l'operazione di svuotare un favo di api, cioè rimuovere il miele e le api dalla struttura. È un termine tecnico utilizzato nell'apicoltura per descrivere questa fase di raccolta del miele. Questa pratica permette di ottenere il miele puro e preparare le arnie per la nuova stagione. In sostanza, rappresenta un passaggio fondamentale per gli apicoltori.

S Savona

M Milano

I Imola

E Empoli

L Livorno

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

