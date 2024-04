La Soluzione ♚ Operazione di giardinaggio La definizione e la soluzione di 7 lettere: Operazione di giardinaggio. INNESTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Operazione di giardinaggio: L'innesto è una pratica agronomica per la moltiplicazione agamica delle piante realizzata con la fusione anatomo-fisiologica di due individui differenti (bionti), detti rispettivamente "portinnesto" e "marza", di cui il primo costituisce la parte basale della pianta e il secondo la parte aerea. Talvolta l'innesto si realizza con tre individui, interponendo fra il portinnesto e il nesto un terzo bionte, detto "intermediario". Sostantivo Significato e Curiosità su: L'innesto è una pratica agronomica per la moltiplicazione agamica delle piante realizzata con la fusione anatomo-fisiologica di due individui differenti (bionti), detti rispettivamente "portinnesto" e "marza", di cui il primo costituisce la parte basale della pianta e il secondo la parte aerea. Talvolta l'innesto si realizza con tre individui, interponendo fra il portinnesto e il nesto un terzo bionte, detto "intermediario". innesto ( approfondimento) m (pl.: innesti) (botanica) fusione di due piante differenti senza riproduzione sessuata (tecnologia) installazione (medicina) (chirurgia) segmento di tessuto senza vasi sanguigni propri, che può essere trasferito da un sito donatore per ricostruire un'area sede di perdita di sostanza, causata ad esempio da traumi o da rimozione di tumori (ingegneria) intersezione, prolungamento senza soluzione di continuità di una strada Sillabazione in | nè | sto Pronuncia IPA: /in'nsto/ Etimologia / Derivazione deriva da innestare, dal latino insitareche deriva da inserere cioè "introdurre" Sinonimi (agricoltura) inserimento, introduzione, immissione

inserimento, introduzione, immissione ( per estensione ) pollone, tallo

pollone, tallo ( biologia ) ( anatomia ) ( fisiologia ) trapianto

trapianto ( meccanica ) ( tecnologia ) ( ingegneria ) giunto

giunto ( elettrotecnica ) ( elettronica ) presa

presa (senso figurato) apporto Contrari asportazione

