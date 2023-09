L operazione dell apicoltore che svuota il favo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L operazione dell apicoltore che svuota il favo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SMIELATURA

Significato/Curiosita : L operazione dell apicoltore che svuota il favo

Sono disposti perpendicolarmente al raggio, pertanto, per completare la smielatura occorre far girare lo smielatore da un verso, girare tutti i telaini e... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : L operazione dell apicoltore che svuota il favo : operazione; apicoltore; svuota; favo; Codice Riferimento operazione ; Vi si elevano i numeri in un operazione matematica; operazione di arresto per cui serve un mandato; Un segno d operazione ; Un operazione per depurare; Lo vende l apicoltore ; La pulisce l apicoltore ; La pulisce l apicoltore ; Lo cura l apicoltore ; Le sposta l apicoltore ; svuota ta dei liquidi tramite sistemi di deflusso; Lo svuota mento di un edificio; Un piatto fresco e svuota frigo: __ di riso; svuota no le stive; L operazione di svuota mento del favo; Avverse sfavo revoli; Il favo loso mondo di film; favo lose; Fine di favo la; Il concorrente non favo rito;

Cerca altre Definizioni