MANICA

Perché la soluzione è Manica? Manica indica la parte di un indumento che copre il braccio, ma nel linguaggio figurato rappresenta anche la possibilità di lasciar correre una situazione senza intervenire. È un termine che richiama l’idea di lasciar andare, di non preoccuparsi troppo, come suggerisce l’espressione 'l’ha lunga chi lascia correre'. Significa saper aspettare e non forzare le cose.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

