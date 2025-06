Locuzione latina... che lascia correre nei cruciverba: la soluzione è Transeat

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Locuzione latina... che lascia correre' è 'Transeat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRANSEAT

Perché la soluzione è Transeat? Transeat è una locuzione latina che significa lascia correre o si lasci andare. Viene utilizzata per indicare che si può passare oltre, senza insistere su un problema o una questione. È un invito a lasciar perdere o a non ostinarsi, favorendo la calma e la serenità nelle situazioni complicate. In sostanza, invita a prendere le cose con filosofia e a non soffermarsi troppo.

T Torino

R Roma

A Ancona

N Napoli

S Savona

E Empoli

A Ancona

T Torino

I A R M G T E Mostra soluzione



