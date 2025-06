In una parola, stare a cuore nei cruciverba: la soluzione è Calere

Home / Soluzioni Cruciverba / In una parola, stare a cuore

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'In una parola, stare a cuore' è 'Calere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALERE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Calere? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Calere.

Perché la soluzione è Calere? Calere deriva dal latino e significa “essere caldo” o “scaldarsi”, indicando una sensazione di calore o ardore. È un termine usato anche in senso figurato per descrivere un sentimento intenso, come passione o entusiasmo. In breve, rappresenta uno stato di calore emotivo o fisico che coinvolge il cuore, rendendo questa parola simbolo di emozioni profonde e sincere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Stare a cuoreHa la parola decisiva nelle questioni d onoreMovimento di dilatazione del cuoreRacchiude il cuore e i polmoniSi consulta per cercare il significato di una parola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "In una parola, stare a cuore" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

R Roma

E Empoli

S E I C B L O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OBELISCO" OBELISCO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.