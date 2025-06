I cumuli di stoppie lasciati all aperto nei cruciverba: la soluzione è Pagliai

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I cumuli di stoppie lasciati all aperto' è 'Pagliai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAGLIAI

Curiosità e Significato... La parola Pagliai è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pagliai.

Perché la soluzione è Pagliai? I pagliai sono cumuli di stoppie, ovvero residui di stoppie lasciati all’aperto dopo la mietitura dei campi. Questi accumuli di paglia vengono spesso lasciati sul terreno o raccolti in grandi mucchi, e rappresentano un'importante risorsa agricola, usata come foraggio o materiale isolante. Sono simbolo delle tradizioni rurali italiane e della cura per il ciclo naturale delle colture.

