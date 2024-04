La Soluzione ♚ Cumuli nembi e cirri La definizione e la soluzione di 4 lettere: Cumuli nembi e cirri. NUBI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Cumuli nembi e cirri: Cado dalle nubi è un film del 2009 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. Il film ha per protagonista un personaggio omonimo dell'attore che lo interpreta, caratteristica che sarà presente anche nei film successivi del comico pugliese, ed ha inoltre, a tratti, un carattere autobiografico. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Cado dalle nubi è un film del 2009 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. Il film ha per protagonista un personaggio omonimo dell'attore che lo interpreta, caratteristica che sarà presente anche nei film successivi del comico pugliese, ed ha inoltre, a tratti, un carattere autobiografico. nubi f pl plurale di nube Sillabazione nù | bi Etimologia / Derivazione deriva da nube Sinonimi nuvole

( per estensione ) nugoli, nembi, moltitudini, ammassi

nugoli, nembi, moltitudini, ammassi (senso figurato) ostacoli, motivi di contrasto, turbamenti, inquietudini, offuscamenti, ombre, veli, incomprensioni. Altre Definizioni con nubi; cumuli; nembi; cirri; Non è sposata; Nasce dalla Selva Nera; Il dio egizio con testa di sciacallo; Cumuli di pietre usati come monumenti sepolcrali; Cumuli voluminosi; Cumuli cirri e strati; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Cumuli nembi e cirri

NUBI

N

U

B

I

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Cumuli nembi e cirri' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.