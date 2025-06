I celibi più irriducibili nei cruciverba: la soluzione è Scapoloni

SCAPOLONI

Curiosità e Significato... La soluzione Scapoloni di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scapoloni per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scapoloni? Scapoloni è un termine colloquiale usato in Italia per indicare uomini che sono ancora senza mogli o fidanzate, spesso considerati più ostinatamente single. Sono quelli che resistono alle pressioni sociali e preferiscono la libertà di vivere da single, dimostrando una certa irriducibilità nel loro status. In modo scherzoso, si riferisce a chi rimane celibe con orgoglio e determinazione.

Hai trovato la definizione "I celibi più irriducibili" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

I Imola

