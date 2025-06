Grave scarsità nei cruciverba: la soluzione è Penuria

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Grave scarsità' è 'Penuria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENURIA

Curiosità e Significato... La soluzione Penuria di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Penuria per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Penuria? La parola penuria indica una grave scarsità o carenza di qualcosa di essenziale, come risorse, cibo o denaro. È un termine che esprime una condizione di difficoltà e mancanza, spesso associata a periodi di crisi o emergenza. Quando si parla di penuria, si evidenzia la necessità di intervenire per colmare il vuoto e ristabilire l'equilibrio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Grave scarsità di generi alimentariGrave scarsità di risorse alimentariPenuria scarsitàGrave scomunicaAria grave ed enfatica

P Padova

E Empoli

N Napoli

U Udine

R Roma

I Imola

A Ancona

