Li governano i sindaci nei cruciverba: la soluzione è Comuni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li governano i sindaci' è 'Comuni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMUNI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Comuni: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Comuni? I comuni sono le unità di base dell'amministrazione locale in Italia, governate dai sindaci e dai consigli comunali. Sono i luoghi dove si gestiscono servizi come scuole, strade, rifiuti e urbanistica, rispondendo alle esigenze della comunità. In sostanza, rappresentano il cuore della vita quotidiana dei cittadini e la loro amministrazione influisce direttamente sulla qualità della vita di tutti.

C Como

O Otranto

M Milano

U Udine

N Napoli

I Imola

