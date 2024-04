La Soluzione ♚ Governano duramente

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Governano duramente. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TIRANNI

Curiosità su Governano duramente: Reincarnandosi duemila anni dopo, anos scopre che i demoni reali ora governano duramente sui demoni ibridi di classe inferiore, in una società che valorizza... Tiranno è il termine attribuito a colui che dapprima raggiunge e poi esercita in maniera egemonica il potere o la violenza e il dispotismo, dando vita così ad una tirannide o a una dittatura. Termini assimilabili o sinonimi di tiranno sono perciò despota e dittatore. Parola con cui si indicava nella Grecia del VII e del VI secolo a.C., chi si impadroniva del potere con sistemi rivoluzionari opponendosi al re o al capo eletto, sostituendo al governo oligarchico delle Città-Stato, un personale dominio. Il tiranno, molto spesso otteneva il potere con l'appoggio delle classi popolari, scontente della situazione politica. Quindi governava ...

