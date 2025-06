Provvedimenti presi dai sindaci nei cruciverba: la soluzione è Ordinanze

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Provvedimenti presi dai sindaci' è 'Ordinanze'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORDINANZE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ordinanze? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Ordinanze.

Perché la soluzione è Ordinanze? Le ordinanze sono provvedimenti ufficiali adottati dai sindaci per regolamentare la vita cittadina, come limitazioni al traffico, divieti o norme sanitarie. Sono strumenti con valore di legge locale utili a garantire ordine e sicurezza. In sostanza, rappresentano le decisioni che, una volta firmate, devono essere rispettate da tutti i cittadini per il bene della collettività.

Stai cercando la risposta alla definizione "Provvedimenti presi dai sindaci"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

N Napoli

Z Zara

E Empoli

