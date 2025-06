Il re di Francia santo nei cruciverba: la soluzione è Luigi Nono

Home / Soluzioni Cruciverba / Il re di Francia santo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il re di Francia santo' è 'Luigi Nono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUIGI NONO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Luigi Nono più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Luigi Nono.

Perché la soluzione è Luigi Nono? Il re di Francia santo è un indovinello che gioca con parole e riferimenti storici. Si collega a Luigi Nono, noto compositore italiano, il cui nome si sovrappone alla frase. È un modo creativo per unire cultura, storia e musica in un gioco di parole che stimola la curiosità e invita alla riflessione. Un esempio di come il linguaggio possa essere divertente e ricco di significato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il Luigi re di Francia che fu fatto SantoMolto in FranciaBagna Francia e GermaniaSanto che si festeggia il 20 aprileIl santo Damiani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Il re di Francia santo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

U Udine

I Imola

G Genova

I Imola

N Napoli

O Otranto

N Napoli

O Otranto

E C R O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ICORE" ICORE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.