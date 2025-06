Energica per nulla passiva nei cruciverba: la soluzione è Attiva

ATTIVA

Curiosità e Significato... La parola Attiva è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Attiva.

Perché la soluzione è Attiva? La parola attiva descrive qualcuno o qualcosa che si impegna, reagisce e agisce con energia. Essere attivi significa non aspettare passivamente, ma partecipare attivamente alle situazioni, contribuendo con entusiasmo e iniziativa. È un termine che trasmette vitalità, dinamismo e proattività. In breve, essere attivi vuol dire essere protagonisti, pronti a muoversi e a fare la differenza nella propria vita e nel mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Può tenerla chi non ha nulla di cui vergognarsiInabili buoni a nullaUna energica scossaNon capiscono nullaEnergica vigorosa

Hai davanti la definizione "Energica per nulla passiva" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

V Venezia

A Ancona

