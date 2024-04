La Soluzione ♚ Una energica scossa La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una energica scossa. SCROLLONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una energica scossa: Caterina Fort, detta Rina (Santa Lucia di Budoia, 28 giugno 1915 – Firenze, 2 marzo 1988), è stata un'assassina italiana, protagonista di un noto delitto nell'Italia del secondo dopoguerra. Giudicata colpevole di omicidio per l'uccisione, avvenuta il 29 novembre 1946, della moglie dell'amante e dei loro figli, Caterina Fort venne condannata all'ergastolo e poi graziata dal Presidente della Repubblica nel 1975, dopo aver scontato quasi trent'anni di carcere.Le vittime dell'omicidio furono Franca Pappalardo, di 40 anni, Giovanni Ricciardi di 7 anni, Giuseppina Ricciardi di 5 anni, Antonio Ricciardi di 10 mesi. I giornali dell'epoca la ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Caterina Fort, detta Rina (Santa Lucia di Budoia, 28 giugno 1915 – Firenze, 2 marzo 1988), è stata un'assassina italiana, protagonista di un noto delitto nell'Italia del secondo dopoguerra. Giudicata colpevole di omicidio per l'uccisione, avvenuta il 29 novembre 1946, della moglie dell'amante e dei loro figli, Caterina Fort venne condannata all'ergastolo e poi graziata dal Presidente della Repubblica nel 1975, dopo aver scontato quasi trent'anni di carcere.Le vittime dell'omicidio furono Franca Pappalardo, di 40 anni, Giovanni Ricciardi di 7 anni, Giuseppina Ricciardi di 5 anni, Antonio Ricciardi di 10 mesi. I giornali dell'epoca la ... scossa f sing femminile di scossa Sostantivo scossa ( approfondimento) f sing (pl.: scosse) (medicina) passaggio di una forte corrente elettrica attraverso il corpo Voce verbale scossa participio passato femminile di scuotere Sillabazione scòs | sa Pronuncia IPA: /'skssa/ Etimologia / Derivazione derivazione di scosso Sinonimi (aggettivo) agitata, sbattuta, sbatacchiata, scrollata

agitata, sbattuta, sbatacchiata, scrollata ( senso figurato ) commossa, emozionata, impressionata, sconvolta, scioccata, turbata

commossa, emozionata, impressionata, sconvolta, scioccata, turbata ( senso figurato ) indebolita, minata, traumatizzata

indebolita, minata, traumatizzata (sostantivo) balzo, botta, colpo,guizzo, salto, sballottamento, scatto,scossone, scotimento, scrollone, sobbalzo, spinta, sussulto, tremito, urto,

balzo, botta, colpo,guizzo, salto, sballottamento, scatto,scossone, scotimento, scrollone, sobbalzo, spinta, sussulto, tremito, urto, scarica elettrica

( senso figurato ) colpo, impressione,

colpo, impressione, ( senso figurato ) batosta, stangata, dolore, commozione, sconvolgimento, shock, trauma, spavento, scombussolamento, emozione, trasalimento, turbamento, scotimento, scrollone

batosta, stangata, dolore, commozione, sconvolgimento, shock, trauma, spavento, scombussolamento, emozione, trasalimento, turbamento, scotimento, scrollone (a livello finanziario) dissesto, rovescio Contrari (aggettivo) bloccata ,ferma, immobile

bloccata ,ferma, immobile ( senso figurato ) calma, rilassata serena, tranquilla

calma, rilassata serena, tranquilla ( senso figurato ) impassibile, imperturbabile, indifferente,

impassibile, imperturbabile, indifferente, (senso figurato) irrobustita, rafforzata



Contrari (sostantivo) immobilità, stabilità

(senso figurato) indifferenza, disinteresse, noncuranza Parole derivate scossone Alterati ( diminutivo ) scosserella; scossetta; scossettina

La risposta a Una energica scossa

SCROLLONE

S

C

R

O

L

L

O

N

E

La soluzione verificata di 9 lettere per risolvere 'Una energica scossa' è SCROLLONE.