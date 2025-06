È un fissato nei cruciverba: la soluzione è Maniaco

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È un fissato' è 'Maniaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANIACO

Perché la soluzione è Maniaco? Maniaco è chi dice di essere ossessionato da qualcosa o qualcuno, mostrando un entusiasmo eccessivo che può sfociare nell'irrazionalità. Si usa spesso per descrivere persone che dedicano troppo tempo o energie a un certo interesse, diventando quasi dipendenti. Quindi, quando si dice È un maniaco, si sottolinea una passione esagerata, che può sembrare fuori controllo.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

C Como

O Otranto

