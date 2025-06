È famosa quella pitagorica nei cruciverba: la soluzione è Tavola

TAVOLA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Tavola? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Tavola.

Perché la soluzione è Tavola? La parola tavola può indicare un piano di legno o altro materiale usato per mangiare, lavorare o scrivere. In ambito matematico, si riferisce a tabelle che organizzano dati e formule, come le tavole pitagoriche, fondamentali per i calcoli. È un termine versatile, che attraversa vari contesti quotidiani e scolastici, rendendo più semplice e ordinata la nostra vita.

T Torino

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

