AREA

La soluzione Area di 4 lettere

Perché la soluzione è Area? L'area rappresenta la superficie interna di una figura o di uno spazio delimitato da un perimetro. È ciò che si trova all’interno di una forma chiusa, come un quadrato o un cerchio. Misurare l’area permette di sapere quanto spazio occupa un oggetto o una zona. In breve, è il modo per quantificare la superficie di qualcosa, rendendo più facile confrontare o pianificare spazi e materiali.

La definizione "È chiusa da un perimetro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

E Empoli

A Ancona

I P C A I Z Z Mostra soluzione



