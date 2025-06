Duplice... come alla stazione ferroviaria nei cruciverba: la soluzione è Binario

BINARIO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Binario? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Binario.

Perché la soluzione è Binario? Il termine binario indica la piattaforma ferroviaria su cui si fermano i treni, consentendo ai passeggeri di salire e scendere in sicurezza. È il percorso su cui corre il convoglio, spesso rappresentato come una linea parallela ai binari stessi. Conoscere il significato di binario aiuta a orientarsi meglio in stazione e a comprendere il funzionamento del trasporto su rotaia.

Hai davanti la definizione "Duplice... come alla stazione ferroviaria" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

