SANARE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Sanare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sanare? Sanare significa ripristinare la salute o il benessere di una persona, un'area o una situazione. Deriva dal latino *sanare*, che indica l'atto di guarire o rendere di nuovo integro. È un termine spesso usato in ambito medico o sociale per descrivere il processo di guarigione e recupero. In sostanza, sanare vuol dire ridare vitalità e integrità a ciò che era compromesso.

S Savona

A Ancona

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

