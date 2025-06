Cittadini di Karachi e Islamabad nei cruciverba: la soluzione è Pakistani

PAKISTANI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Pakistani, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pakistani? Pakistani indica le persone originarie o residenti in Pakistan, un paese dell’Asia meridionale. È un termine che abbraccia cittadini con diverse etnie e culture, uniti dalla nazionalità. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio la diversità e le identità di chi vive in Pakistan e delle sue comunità nel mondo. È un esempio di come si definiscono i cittadini di un paese.

Quartieri cittadini
I cittadini che ospitano il Gran Premio dell Emilia-Romagna
Grandi edifici cittadini
Semplici cittadini
Lo sono anche i cittadini di Dallas

P Padova

A Ancona

K Kappa

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

