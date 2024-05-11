Lo sono anche i cittadini di Dallas

SOLUZIONE: TEXANI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono anche i cittadini di Dallas" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono anche i cittadini di Dallas". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Texani? I cittadini di Dallas condividono un'identità culturale e storica con altri abitanti dello stato del Texas. Questo gruppo si distingue per le tradizioni, le usanze e il senso di appartenenza alla regione. La loro storia è caratterizzata da eventi che hanno contribuito a plasmare l'immagine della comunità e a rafforzare un sentimento di solidarietà tra i residenti. La cultura texana si riflette anche nelle feste, nella cucina e nelle attività quotidiane di queste persone.

Per risolvere la definizione "Lo sono anche i cittadini di Dallas", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono anche i cittadini di Dallas" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Texani:

T Torino E Empoli X Xeres A Ancona N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono anche i cittadini di Dallas" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

