OCEANICO

Perché la soluzione è Oceanico? Oceánico descrive tutto ciò che riguarda l'oceano, il grande elemento d'acqua salata che copre gran parte della Terra. È un termine che evoca vastità, profondità e mistero, spesso usato per indicare caratteristiche o ambienti legati al mare aperto. La parola suggerisce un senso di immensità e di connessione con il mondo marino, confermando la sua importanza nel nostro pianeta.

È più che duro d orecchio
Il Ben che è il più alto monte della Gran Bretagna
Più che coraggiosi
Più che sfortunate
Rendersi più che malvisti

O Otranto

C Como

E Empoli

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

