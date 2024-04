La Soluzione ♚ Ampolla da tavola La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ampolla da tavola. OLIERA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Ampolla da tavola: Lunga vita fiala santa ampolla altri progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «ampolla» wikimedia commons contiene... Le grotte di Oliero sono un complesso cavernicolo che si trova alle pendici del massiccio dell'altopiano dei Sette Comuni, in prossimità dell'abitato di Oliero (frazione del comune di Valbrenta), in provincia di Vicenza. Dalle grotte sgorga gran parte dell'acqua che penetra attraverso l'altopiano sovrastante, classico esempio di carsismo. Le guide riferiscono che le grotte ricevono circa l'80% delle acque provenienti dall'altopiano di Asiago e ... Altre Definizioni con oliera; ampolla; tavola; Grande gabbia per uccelli; Un enorme gabbia per uccelli; Si chiede a teatro e a tavola; Insieme al coltello sulla tavola apparecchiata;

La risposta a Ampolla da tavola

OLIERA

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Ampolla da tavola' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.