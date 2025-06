Accertamento delle generalità d una persona nei cruciverba: la soluzione è Identificazione

Home / Soluzioni Cruciverba / Accertamento delle generalità d una persona

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Accertamento delle generalità d una persona' è 'Identificazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDENTIFICAZIONE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Identificazione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 15 lettere nella pagina dedicata: Identificazione.

Perché la soluzione è Identificazione? L'identificazione è il processo di accertare chi sia una persona, verificandone le caratteristiche e i documenti ufficiali. Serve a confermare l’identità di qualcuno, ad esempio attraverso documenti come carta d’identità o passaporto. Questo procedimento è fondamentale in molte situazioni, come all’ingresso di un edificio o durante operazioni bancarie, garantendo sicurezza e rispetto delle norme. In sostanza, permette di riconoscere con certezza chi si ha davanti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Genera errori di personaControllare di personaOgni personaPersona crudele e vileUn pronome di terza persona

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Accertamento delle generalità d una persona" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

M S I E R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MISERA" MISERA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.