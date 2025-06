Vi si costruiscono barche nei cruciverba: la soluzione è Cantiere

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vi si costruiscono barche' è 'Cantiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANTIERE

Curiosità e Significato... La parola Cantiere è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cantiere.

Perché la soluzione è Cantiere? Un cantiere è un luogo dove si costruiscono e riparano barche, navi o altre imbarcazioni. È un ambiente ricco di attività, con operai specializzati che lavorano su strutture in legno, metallo o altro materiale. Qui si assemblano i pezzi, si fanno le rifiniture e si preparano le imbarcazioni per navigare in mare aperto, rappresentando il cuore della nautica e del settore marittimo.

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

