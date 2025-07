Vi si ricoverano barche nei cruciverba: la soluzione è Darsena

DARSENA

Curiosità e Significato di Darsena

Hai risolto il cruciverba con Darsena? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Darsena.

Perché la soluzione è Darsena? La parola darsena indica un’area portuale attrezzata per l’ormeggio e la manutenzione delle barche. Si tratta di uno spazio protetto e spesso dotato di banchine, servizi e infrastrutture per le imbarcazioni. Pensala come un grande parcheggio d’acqua, dove le navi trovano riparo e cura. In breve, la darsena è il luogo ideale per i natanti che desiderano sicurezza e assistenza.

Come si scrive la soluzione Darsena

La definizione "Vi si ricoverano barche" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

A Ancona

R Roma

S Savona

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T R I C I T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ITTERICI" ITTERICI

