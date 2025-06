Una stirpe dell antica Grecia nei cruciverba: la soluzione è Dori

DORI

Curiosità e Significato... La parola Dori è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dori.

Perché la soluzione è Dori? I Dori erano una delle principali stirpi dell'antica Grecia, conosciuti per la loro cultura e il loro ruolo nelle colonizzazioni nel Peloponneso e in altre regioni. Conosciuti per il loro spirito guerriero e le tradizioni spartane, i Dori hanno lasciato un'impronta duratura nella storia greca, contribuendo a plasmare l'identità culturale e politica dell'epoca. La loro influenza si percepisce ancora oggi nella storia e nell'arte classica.

