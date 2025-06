Una robusta chiusura difensiva nei cruciverba: la soluzione è Catenaccio

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una robusta chiusura difensiva' è 'Catenaccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATENACCIO

Curiosità e Significato... La parola Catenaccio è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Catenaccio.

Perché la soluzione è Catenaccio? Catena­ccio indica una strategia o un atteggiamento di chiusura totale, spesso usato in ambito sportivo o politico per difendersi o proteggersi da attacchi esterni. È come mettere in atto una barriera impenetrabile, rendendo difficile o impossibile l’accesso o il progresso. In parole semplici, rappresenta una forte difesa che garantisce sicurezza, anche se può limitare la libertà di azione.

Hai trovato la definizione "Una robusta chiusura difensiva" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

