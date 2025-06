Tipico vento romano... non levantino nei cruciverba: la soluzione è Ponentino

PONENTINO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ponentino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Ponentino.

Perché la soluzione è Ponentino? Ponentino è un vento fresco e leggero che soffia tipicamente nel tratto di mare tra la Liguria e la Corsica, noto per portare sollievo durante le giornate calde. Il nome deriva da Ponente, indicante la direzione occidentale, e richiama l’atmosfera tipica del mare romano. Un vento piacevole e rinvigorente, che rende speciale ogni momento in spiaggia o in navigazione.

Hai trovato la definizione "Tipico vento romano... non levantino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

N Napoli

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

