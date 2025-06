Suddivisione amministrativa di un territorio nei cruciverba: la soluzione è Circondario

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Suddivisione amministrativa di un territorio' è 'Circondario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIRCONDARIO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 11 lettere Circondario: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Circondario? Il termine circondario indica una suddivisione amministrativa di un territorio, spesso di dimensioni contenute, utilizzata in passato per organizzare e gestire più facilmente le aree comunali o provinciali. È un modo per dividere un'area più ampia in parti più piccole, facilitando il governo locale. Questo concetto è ancora utile per comprendere come vengono strutturati gli enti territoriali italiani.

C Como

I Imola

R Roma

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

