Può esserlo un danno che si associa a un altro nei cruciverba: la soluzione è Collaterale

Home / Soluzioni Cruciverba / Può esserlo un danno che si associa a un altro

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Può esserlo un danno che si associa a un altro' è 'Collaterale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLLATERALE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Collaterale, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Collaterale? Collaterale indica qualcosa che si verifica in modo secondario o accessorio rispetto a un evento principale, spesso associato a danni o effetti collaterali. È usato per descrivere conseguenze non intenzionali ma collegate a un'azione o a un evento principale. In ambito medico o legale, si riferisce a danni o situazioni che si verificano indipendentemente dalla causa principale, ma che sono comunque connessi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si può esserlo delle passioniSi può esserlo come una pasquaSi può dire di esserlo quando si è molto stanchiSi può assumerePuò esserlo un messaggio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Può esserlo un danno che si associa a un altro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

E I R R O P T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PORTIERE" PORTIERE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.