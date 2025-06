Può essere d ottone o d aria nei cruciverba: la soluzione è Tromba

Home / Soluzioni Cruciverba / Può essere d ottone o d aria

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Può essere d ottone o d aria' è 'Tromba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TROMBA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Tromba: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tromba? La parola tromba può riferirsi a uno strumento musicale in ottone, noto per il suo suono potente, oppure a un'unità di aria compressa usata nei veicoli o nelle pompe. Entrambe le accezioni richiamano l'idea di un suono forte e distintivo, rendendo la parola versatile e ricca di significati. È curioso come una stessa parola possa avere più di un volto, vero?

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Può essere ad aria compressaPuò essere campata in ariaPuò essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobileUn viaggio che può essere punitivo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Può essere d ottone o d aria" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

O Otranto

M Milano

B Bologna

A Ancona

G O T I A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AGIATO" AGIATO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.