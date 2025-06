Preferiti nella cernita nei cruciverba: la soluzione è Scelti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Preferiti nella cernita' è 'Scelti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCELTI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Scelti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Scelti.

Perché la soluzione è Scelti? Preferiti nella cernita indica gli elementi scelti e messi da parte tra molti, come i preferiti in una selezione. La parola SCELTI racchiude l'idea di decisione consapevole e attenzione nel selezionare ciò che si ritiene migliore o più importante. È un termine che sottolinea la cura e l’attenzione nel fare una scelta tra molte opzioni. La selezione accurata è fondamentale per individuare ciò che conta di più.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Selezionati preferitiResta dopo la cernitaI finalisti d una cernitaPreferito nella cernitaCernita e inoltro della corrispondenza

Hai davanti la definizione "Preferiti nella cernita" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

