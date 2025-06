Potente filtro per Paria nei cruciverba: la soluzione è Hepa

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Potente filtro per Paria' è 'Hepa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HEPA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Hepa? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Hepa.

Perché la soluzione è Hepa? Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) è un sistema potente e altamente efficiente per catturare polveri, allergeni e particelle sottili nell’aria. Ideale per migliorare la qualità dell’ambiente domestico o lavorativo, garantisce aria più pulita e salubre. Se cerchi un modo efficace per eliminare impurità, il filtro HEPA rappresenta la soluzione perfetta per te.

H Hotel

E Empoli

P Padova

A Ancona

