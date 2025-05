Si dice di coloro che lavorano in un altra città nei cruciverba: la soluzione è Fuorisede

FUORISEDE

Curiosità e Significato di "Fuorisede"

Perché la soluzione è Fuorisede? Il termine fuorisede si riferisce a coloro che vivono e lavorano in una città diversa da quella di residenza abituale. Questa condizione è comune tra studenti universitari e professionisti che si trasferiscono temporaneamente per motivi di lavoro o studio. Essere fuorisede implica quindi una realtà di quotidianità in un contesto urbano differente, spesso caratterizzata da sfide e opportunità uniche.

Come si scrive la soluzione Fuorisede

F Firenze

U Udine

O Otranto

R Roma

I Imola

S Savona

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

