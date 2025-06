Piovere a dirotto nei cruciverba: la soluzione è Diluviare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Piovere a dirotto' è 'Diluviare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DILUVIARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Diluviare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Diluviare.

Perché la soluzione è Diluviare? Diluviare significa piovere intensamente, con una pioggia molto forte e persistente. L'espressione piovere a dirotto descrive proprio un acquazzone che sembra come un vero e proprio diluvio, con acqua che cade copiosa dal cielo. Quando si dice che diluvia, ci si riferisce a un temporale particolarmente violento, capace di riempire fiumi e strade in poco tempo.

Se si aprono quelle del cielo piove a dirotto
Piovere intensamente
Quello dirotto e disperato
Piovere a chicchi
Teatri in cui può piovere

Hai davanti la definizione "Piovere a dirotto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

L Livorno

U Udine

V Venezia

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

S T I R E O G Mostra soluzione



