Soluzione 6 lettere : PIANTO

Significato/Curiosita : Quello dirotto e disperato

Orecchio e ne scrive un testo nella sua lingua. «gliela cantai in un ristorante - ricorda il musicista - a campo de' fiori. si mise a piangere a dirotto. tornò... Per pianto s'intende comunemente l'atto di produrre e rilasciare lacrime in risposta ad un'emozione, sia essa negativa (dolore) o positiva (gioia). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

