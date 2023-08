Piovere a chicchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piovere a chicchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : GRANDINARE

Significato/Curiosità : Piovere a chicchi

L'espressione "piovere a chicchi" si riferisce a un fenomeno meteorologico in cui la pioggia cade in modo abbondante e consistente, con gocce d'acqua relativamente grandi che sembrano simili a piccoli chicchi. Questo tipo di pioggia intensa può essere accompagnato da una sensazione di freschezza e, talvolta, può causare disagi, come strade bagnate o temporanei accumuli d'acqua. D'altro canto, "grandinare" è un evento più estremo in cui cadono chicchi di ghiaccio di dimensioni considerevoli, noti come grandine. Questi possono danneggiare le colture, danneggiare le strutture e creare condizioni meteorologiche pericolose. Entrambi i fenomeni riflettono l'ampia varietà di manifestazioni climatiche che possono influenzare il nostro ambiente.

Altre risposte alla domanda : Piovere a chicchi : piovere; chicchi; piovere intensamente; piovere a dirotto; piovere in chicchi di ghiaccio; I dolci chicchi napoletani di frolla con miele; A quello pucciniano appartiene Gianni Schicchi ; Cade a chicchi ; Un primo in chicchi ; I suoi chicchi servono per i popcorn;

