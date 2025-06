Pezza riparatrice nei cruciverba: la soluzione è Toppa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pezza riparatrice' è 'Toppa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOPPA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Toppa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Toppa? Una toppa è un pezzo di tessuto, pelle o altro materiale applicato su una superficie danneggiata per ripararla. Viene usata comunemente per sistemare vestiti, divani o anche superfici più grandi, come strade o pareti. È una soluzione pratica e veloce per coprire un buco o una crepa, ripristinando funzionalità e aspetto originale. In breve, la toppa rende di nuovo utilizzabile ciò che si era danneggiato.

Hai trovato la definizione "Pezza riparatrice" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

O Otranto

P Padova

P Padova

A Ancona

