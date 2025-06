Paghi... di cibo nei cruciverba: la soluzione è Sazi

SAZI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Sazi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Sazi.

Perché la soluzione è Sazi? Sazi significa essere pieni o soddisfatti dopo aver mangiato a sufficienza. È un termine che indica il senso di appagamento derivato dal cibo, quando non si ha più fame. Usato in modo colloquiale, esprime la sensazione di aver mangiato abbastanza. Quindi, se ti senti sazi, significa che il tuo appetito è stato completamente soddisfatto, e sei pronto per goderti il resto della giornata.

Se "Paghi... di cibo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

Z Zara

I Imola

I R A F U O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FAUTORI" FAUTORI

