Nella lingua colloquiale, anticipazione di una parte della trama di un film nei cruciverba: la soluzione è Spoiler

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nella lingua colloquiale, anticipazione di una parte della trama di un film' è 'Spoiler'.

SPOILER

Perché la soluzione è Spoiler? Spoiler è il termine usato per indicare un'anticipazione di una parte della trama di un film, serie o libro, che può rovinare la sorpresa a chi non ha ancora visto o letto l'opera. Spesso condiviso involontariamente o intenzionalmente, il spoiler può essere fastidioso per chi vuole vivere l’esperienza senza anticipazioni. È importante rispettare chi preferisce scoprire le cose da sé.

S Savona

P Padova

O Otranto

I Imola

L Livorno

E Empoli

R Roma

