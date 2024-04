La definizione e la soluzione di 7 lettere: L inopportuna rivelazione di parti della trama di un film. SPOILER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il termine spoiler (AFI: ['spiler]; dall'inglese to spoil, "rovinare") è spesso usato in ambito cinematografico per segnalare un testo che riporta delle informazioni che potrebbero svelare i punti salienti della trama di un film. Il termine spoiler può riferirsi anche ad altri contesti dove può essere svelata una trama, come libri, videogiochi, serie televisive o fumetti.

spoiler ( approfondimento) m sing

(forestierismo) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) appendice aerodinamica di un'automobile, a forma di arco rettangolare e posta di solito sopra il bagagliaio, che permette alla carrozzeria di aderire più fortemente al terreno durante la guida (cinematografia) (letteratura) anticipazione di eventi importanti di un'opera cinematografica o letteraria

Sillabazione

spoì | ler

Etimologia / Derivazione

dal verbo inglese to spoil, ossia "spogliare", "rovinare"