ALLINEATO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Allineato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Allineato.

Perché la soluzione è Allineato? Allineato indica qualcosa o qualcuno messo in ordine, in modo preciso e stabile rispetto a un punto di riferimento. È spesso usato per descrivere oggetti, idee o persone che sono coordinati e in sintonia tra loro. In ambito figurato, significa anche essere d’accordo o in armonia con gli altri. Essere allineati è fondamentale per il buon funzionamento di progetti e relazioni.

Bene informato messo al corrente
Se la passano bene
Uno che non vuole mai vedere il bene in niente
Non percepiscono bene i colori
Messo a punto come uno strumento di misura

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

