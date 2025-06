Medico che studia malattie ereditarie nei cruciverba: la soluzione è Genetista

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Medico che studia malattie ereditarie' è 'Genetista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GENETISTA

Perché la soluzione è Genetista? Un genetista è uno specialista che studia le malattie ereditarie, analizzando i geni per capire come vengono trasmesse e come influenzano la salute. Grazie alle sue competenze, può individuare anomalie genetiche e contribuire alla diagnosi e alla cura di molte patologie familiari. La sua attività permette di scoprire le radici delle malattie e di sviluppare terapie personalizzate per migliorare la vita dei pazienti.

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

T Torino

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

